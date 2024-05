Juventus, Yildiz in gruppo. Danilo a parte, Alex Sandro verso il recupero

La Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa due giorni dopo il pareggio contro la Roma. Alex Sandro, assente domenica sera all'Olimpico per un problema muscolare, dovrebbe tornare a disposizione per la gara contro la Salernitana. Yildiz è rientrato in gruppo e sta bene, mentre Danilo ha svolto lavoro differenziato.

Classifiche a confronto. Di seguito il dato delle venti squadre di Serie A

Inter 89 punti (+23 rispetto alla Serie A 2022/23 dopo 35 giornate)

Milan 71 (+10)

*Juventus 66 (-3)

Bologna 64 (+17)

**Atalanta 60 (+2)

Roma 60 (+1)

Lazio 56 (-9)

Napoli 51 (-32)

**Fiorentina 50 (+4)

Torino 47 (-2)

Monza 45 (-4)

Genoa 43 (in Serie B)

Lecce 37(+5)

Hellas Verona 34 (+4)

Cagliari 33 (in Serie B)

Frosinone 32 (in Serie B)

Empoli 32 (-7)

Udinese 30 (-16)

Sassuolo 29 (-15)

Salernitana 15 (-23)

*= Il confronto non tiene conto della penalizzazione comminata nella scorsa stagione

*==Una giornata in meno. Confronto con le prime 34 giornate della Serie A 2022/23