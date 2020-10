Italia under 20, i convocati per uno stage

All'Acquacetosa di Roma dal 4 all’11 ottobre è previsto uno stage della nazionale under 20, in preparazione della seconda fase di qualificazione all’Europeo Under 19 prevista dall’11 novembre a Padova, e che opporrà agli azzurrini Islanda, Norvegia e Slovenia. Il ct Alberto Bollini per l'occasione ha convocato 27 giocatori nati tra il 2001 ed il 2002:

Portieri

Federico Brancolini (Fiorentina), Alessandro Siano (Imolese), Stefano Turati (Sassuolo)

Difensori

Nicolò Armini (Lazio), Devid Eugene Bouah (Cosenza), Riccardo Calafiori (Roma), Christian Dalle Mura (Fiorentina), Davide Ghislandi (Atalanta), Caleb Okoli (Spal), Lorenzo Pirola (Inter), Fabio Ponsi (Fiorentina), Matteo Ruggeri (Atalanta)

Centrocampisti

Alessandro Cortinovis (Atalanta), Emmanuel Gyabuaa (Atalanta), Federico Marigosu (Olbia), Gaetano Pio Oristanio (Inter), Daniel Maldini (Milan), Simone Panada (Atalanta), Alessio Riccardi (Pescara), Franco Tongya (Juventus), Destiny Udogye (Hellas Verona), Emanuele Zuelli (Chievo)

Attaccanti

Gianmarco Cangiano (Ascoli), Lorenzo Colombo (Milan), Sebastiano Esposito (Spal), Roberto Piccoli (Spezia), Eddie Anthony Salcedo Mora (Hellas Verona).