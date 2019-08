© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Atletico per riprendersi la Juventus. Domani alle 18 i bianconeri scenderanno in campo nell'ultima gara di ICC contro i Colchoneros (in diretta su Sportitalia), sarà la grande occasione di Douglas Costa. Reduce da una stagione da dimenticare, il brasiliano, scrive Tuttosport, partirà titolare con Higuain e Cristiano Ronaldo nel tridente offensivo. L'opportunità di mettersi in mostra alla corte di Sarri, dopo i segnali positivi contro il Novara.