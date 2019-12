© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Che Gonzalo Higuain sia uno dei migliori attaccanti dell'ultimo decennio è cosa nota a tutti. Fra Napoli e Juventus, con l'unica eccezione del semestre al Milan, l'argentino ha messo in mostra tutta la sua capacità di andare in rete. A tal proposito, attraverso i canali social di OPTA, arriva una particolare statistica relativa al Pipita. L'attuale centravanti della Juventus è, infatti, il giocatore che ha realizzato più marcature multiple (30) in questo decennio in Serie A.