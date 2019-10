© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Vigilia di Champions League in casa Juventus, con i bianconeri che affronteranno la Lokomotiv Mosca (alle 14 di oggi la conferenza stampa di Sarri). Atterraggio notturno per i russi, arrivati a Torino poco prima della mezzanotte di ieri, come documentato dal club via Twitter.