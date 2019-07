© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Niente Asia per Douglas Costa e Aaron Ramsey. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i due giocatori non seguiranno la Juventus nella prossima missione in Cina per l'ICC. Decisione di Maurizio Sarri: il tecnico vuole recuperare il brasiliano e il gallese al top della forma. Douglas Costa è reduce da diversi problemi nel corso della stagione scorsa, Ramsey da un infortunio muscolare rimediato in Europa League contro il Napoli. Entrambi al momento stanno bene, ma probabilmente rimarranno alla Continassa per prepararsi in vista del resto del precampionato e della prossima stagione.