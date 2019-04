© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nuova tegola in casa Juventus. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale del club bianconero per le prossime gare non sarà a disposizione Sami Khedira: il centrocampista accusa infatti delle problematiche al ginocchio destro in corso di accertamento e per le quali si rende necessario un approccio chirurgico.