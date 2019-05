Fonte: Giovanni Albanese

Come sottolineato dal sito ufficiale della Juventus, Wojciech Szczesny è stato sottoposto oggi ad un intervento per via artroscopica al ginocchio destro. Il portiere bianconero inizierà da subito le cure fisioterapico/riabilitative, con i tempi di recupero stimati in 45 giorni.