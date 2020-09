Juventus, allenamento all'interno dello Stadium in vista del debutto con la Samp

Allenamento in corso per la Juventus in vista della sfida di domani sera contro la Sampdoria. Gli uomini di Andrea Pirlo si stanno effettuando la rifinitura all'interno dell'Allianz Stadium, come mostrato dal club bianconero sui propri canali social.