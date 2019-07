Juventus, Bosco: le sei possibili mosse di Paratici

Fonte: Andrea Bosco

Calciomercato: non sono un esperto. Ma posso fare qualche ipotesi.

La prima: De Ligt arriverà. La seconda (a mio parere): Kean verrà mandato a giocare ma la Juve non ne perderà il controllo. La terza: Chiesa sta spingendo per essere ceduto. Se la Juve otterrà Chiesa, quasi certamente la trattativa Icardi verrebbe depotenziata. La quarta: io credo che Higuain verrà in ogni caso ceduto. Se lo sarà alla Roma, immagino che nella cessione possa entrare Zaniolo. Ma ipotizzo che il talento giallorosso possa restare ancora, almeno per una stagione nella Capitale. La quinta: penso che Cancelo sarà venduto. Ma non credo che il suo sostituto possa essere Darmian. La sesta: oggi la Juventus ha 7 centrocampisti. Almeno un paio saranno ceduti.

Che campionato ci attende? Io credo al Napoli. Che con Manolas ha velocizzato la difesa. E con James arricchirebbe la trequarti. Sono curioso di scoprire Fonseca alla Roma. E reputo che Giampaolo al Milan godrà di un grande vantaggio: quello di non avere impegni infrasettimanali in Europa.

Credo che Conte non avrà vita facile all'Inter. Ambiente che lo ha accolto come un messia. E che da lui si attende lo scudetto: subito .

Voglio vedere come Gasperini affronterà la Champions: ho la sensazione che potrebbe ancora una volta stupire. Infine mi aspetto che Sarri trovi iniziali difficoltà allenando la Juventus. Le trovò anche a Napoli, quando cominciò la sua avventura partenopea. Il suo gioco abbisogna di rodaggio.

Se Sarri riaccenderà Dybala e porterà alla Juventus la consapevolezza (o la presunzione, o l'incoscienza, fate voi) di poter imporre a chiunque il proprio gioco, avrà fatto al meglio il suo lavoro.