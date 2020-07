Juventus, l'incubo rigori continua: i penalty contro sono arrivati in doppia cifra

Tocco con il braccio in area di Bonucci e rigore, segnato da Ibrahimovic. La Juventus - sottolinea La Gazzetta dello Sport - martedì ha avuto un déjà vu: sui 10 rigori concessi contro i bianconeri in campionato, ben 7 sono stati fischiati per un... uso non convenzionale di mani e braccia. Siamo molto oltre la media della Serie A. Per Sarri, sia i rigori sia i falli di mano stanno diventando un tormentone.

Il contesto naturalmente conta: i rigori sono in aumento in generale e per la Juve in particolare. Dal 2008-09 al 2018-19 infatti non sono mai stati fischiati più di 5 rigori a stagione contro i bianconeri. In tre degli ultimi quattro campionati sono stati 4 a stagione (nel 2016-17 uno soltanto), mentre il dato più alto (5) è del 2014-15 e del 2012-13. L’aumento nel resto della Serie A non è stato così netto. La media dei rigori per giornata infatti, escludendo le partite di ieri, è passata dai 3,21 del 2018-19 ai 4,97 di questo campionato. Un torneo in cui, in sostanza, si fischia un rigore ogni due partite, molto più di quanto accade o è accaduto in Germania, in Francia in Inghilterra e in Spagna: quel 4,97 è il dato più alto mai registrato nei cinque grandi campionati, conclude La Gazzetta dello Sport.