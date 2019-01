Juventus, oggi Pjanic, Khedira e Mandzukic parzialmente in gruppo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Da una vittoria sofferta e pesantissima, alla prossima, imminente sfida: la Juventus non ha tempo per godersi il successo sulla Lazio, perché già incombono i quarti di Coppa Italia. Mercoledì sera i bianconeri affronteranno l'Atalanta allo stadio Atleti Azzurri d'Italia e già questa mattina, poche ore dopo la gara dell'Olimpico, hanno iniziato a concentrarsi sul prossimo appuntamento. I giocatori in campo ieri sera si sono limitati a una seduta di recupero, mentre il resto del gruppo ha lavorato in campo, prima in una sessione di pallamano, utile per la gestione degli spazi e la coordinazione, e poi focalizzandosi sulla tecnica e sulle conclusioni in porta con il pallone. Hanno svolto parzialmente la seduta di allenamento di oggi con il gruppo Pjanic, Khedira e Mandzukic. Domani, vigilia della sfida contro i bergamaschi, i bianconeri si ritroveranno al JTC nel pomeriggio e prima dell'allenamento Massimiliano Allegri incontrerà i giornalisti in conferenza stampa. Lo riporta il sito ufficiale della 'Vecchia Signora'.