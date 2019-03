Juventus, scritte contro la società attorno allo stadio: "Agnelli verme"

"Col Frosinone sembrava di giocare a porte chiuse". Lo ha detto Allegri in conferenza stampa pochi giorni fa. Il risultato? Contro l'Udinese la curva nord dell'Allianz Stadium ha cantato per la Juventus, mentre la sud ha fischiato. E attorno allo stadio sono anche comparse scritte contro Andrea Agnelli e la società bianconera. Buona parte della tifoseria, soprattutto sui social network, si è dissociata da questi messaggi d'odio.

A message from the organized groups: “expensive tickets, repression, indifference... and you now want a madhouse?” pic.twitter.com/XLhlr0xRIv

— Around Turin (@AroundTurin) 9 marzo 2019