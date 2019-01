© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giorgios Karagounis, ex giocatore dell'Inter e campione d'Europa nel 2004, ha parlato a Fcinternews.it: "L’eliminazione dalla Champions è stata una delusione. La squadra gioca partite belle e altre un po’ così così. Si vede che dietro c’è lavoro. Ma davvero è un peccato non essere arrivati agli ottavi di finale. Nel giorno dei sorteggi si sapeva che Barcellona e Tottenham fossero favoriti. Ma per come si era arrivati all’ultima partita si doveva passare. Se sei l’Inter e giochi in casa contro l’ultima in classifica, devi vincere. Non è successo ed è stato un grosso dispiacere. L'Europa League? Una competizione da giocare per vincere. Una società come l’Inter deve pensare sempre a perseguire ogni grande obiettivo. Ecco perché dico che anche in campionato, anche se si è indietro rispetto al primo posto, devi scendere in campo per conquistare più punti possibili. Così si forgia la mentalità vincente".