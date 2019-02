Intervistato dai taccuini di Tuttosport, il centrocampista della Juventus Under 23 Grigoris Kastanos ha raccontato: "Io mi sento alla Juve, non in Serie C. Sinceramente questo campionato non mi fa impazzire perchè è poco tecnico e c'è molto agonismo. Sono tutte battaglie. Però io, dopo i problemi fisici che avevo avuto lo scorso anno, avevo bisogno di fiducia, continuità e qui la sto trovando. La Juventus mi ha rinnovato il contratto dimostrando di credere in me. Non mi sento un giocatore da C, ma la Lega Pro è una tappa che mi serviva per tornare dove ero a 18 anni: in Serie A".