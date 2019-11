© foto di Imago/Image Sport

Intervistato da Sky Sport il difensore Vincent Kompany, ex capitano del Manchester City (dove ha militato per 11 anni) ha parlato della situazione in casa Citizens dove Pep Guardiola ha a disposizione i soli John Stones e Nicolas Otamendi. “Non penso che il City abbia bisogno di acquistare un altro difensore a gennaio. Il modo migliore di difendere per la squadra di Guardiola è quello di attaccare e non ha bisogno di cambiare adesso. Sono convinto che presto riprenderanno il loro cammino e arriveranno un bel numero di vittorie consecutive a eliminare i dubbi”.