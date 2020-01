Momo Sissoko ha appeso gli scarpini al chiodo. Con un messaggio arrivato nella giornata di ieri, infatti, l'ex centrocampista tra le altre di Liverpool, Juventus e Fiorentina ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato a 34 anni: "È una decisione molto difficile da accettare e da dire, il calcio è la mia vita. Ma è la decisione giusta".

Oggi, invece, è arrivato anche il tweet della Juve, che ha così ommaggiato il suo ex centrocampista: "Grazie per i momenti che abbiamo condiviso insieme. In bocca al lupo per il futuro fuori dal campo!".