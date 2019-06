L'Inter attende Sensi, il presidente Zhang sui social: "Coming Soon"

Steven Zhang annuncia una notizia in arrivo. Il presidente dell'Inter ha pubblicato infatti proprio in queste ore una foto che mostra un biglietto sulla sua scrivania con scritto: "Coming Soon". Un'anteprima di quello che potrebbe essere il video di presentazione del prossimo acquisto Stefano Sensi, come spiegato indirettamente da Zhang nel suddetto post di Instagram: "Inter Media House mi ha messo questo sulla scrivania, ma non so di cosa si tratti", ha scherzato.