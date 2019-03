Fonte: Inter.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Primo allenamento per l'Inter dopo la vittoria nel derby. Per la squadra nerazzurra, senza undici nazionali, seduta tra palestra e campo agli ordini di Luciano Spalletti. Per Mauro Icardi prima parte con la squadra, poi un lavoro specifico finalizzato al rientro in campo.