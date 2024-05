Fiorentina, Beltran: "Non sento la pressione del numero 9. Sono un guerriero"

vedi letture

L'attaccante della Fiorentina, Lucas Beltran, in vista della sfida contro il Club Brugge in Conference League, ha parlato al sito ufficiale della UEFA. Queste le sue parole: "Stiamo facendo bene e miglioreremo sempre di più, possiamo far gioire i tifosi. Chi arriva in Italia qui sogna sempre di giocare le fasi finali di un torneo europeo. Tra l'altro sono legato all'Italia perché i miei trisavoli sono cresciuti qui, e mio fratello ci ha vissuto due anni".

Ci spiega l'origine del suo soprannome Vikingo?

"Mi chiamano così dai tempi del Colon, a Santa Fe. Avevo la barba lunga e i capelli corti. Sono un guerriero e quel soprannome mi piace".

Cosa le ha detto il suo connazionale Batistuta?

"Ci ho cenato una volta, mi ha detto che la gente qui mi avrebbe fatto impazzire e che sarebbe stata solo una questione di tempo. Lui è una leggenda della Fiorentina, ma non sento la pressione del numero nove. Voglio migliorare attraverso il lavoro e il sacrificio".