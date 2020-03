L'intermediario Petralito sul mercato: "Mi aspetto un Fair Play Finanziario più morbido"

Giacomo Petralito, intermediario di mercato soprattutto in Germania, ha parlato delle trattative dei prossimi mesi. Questo quanto riportato da Tuttosport: "Mi aspetto che il Fair Play finanziario venga corretto per qualche anno in modo tale da consentire alle proprietà ricche di immettere soldi nel sistema a vantaggio di tutto il calcio. Colpi da 100 milioni in estate se li potranno permettere solo Bayern e Dortmund. Ma non li faranno per non essere immorali".