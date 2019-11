L'Italia under 15 rifila sette goal alla Roma in amichevole

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il primo raduno della nuova nazionale under 15 si è chiuso nel pomeriggio di oggi a Roma con l'amichevole contro i pari età giallorossi. 7-0 il risultato finale in un test convincente in vista del Torneo Uefa all'Algarve che inizierà il prossimo 22 novembre con avversari Portogallo,Spagna e Finlandia. Del laziale Troise, Jarre, Bodje, Di Maggio, Marconi, Bolzan e Leone le reti.

Il selezionatore Patrizio Panico è raggiante: "Sono molto soddisfatta, abbiamo avuto pochi allenamenti per lavorare, ma ho trovato dei ragazzi molto disponibili e ricettivi, che oggi hanno risposto benissimo riproponendo in campo quello che avevamo preparato - le sue parole al sito della FIGC - In questi giorni abbiamo lavorato in previsione del torneo in Portogallo, sapendo che a livello internazionale le partite sono tutta un’altra musica”.