La Juve dopo l'Inter: è la 2^ italiana agli ottavi di Champions per almeno 7 stagioni di fila

Col successo di oggi, la Juventus ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale di Champions League. Come evidenziato da Opta, è la seconda squadra italiana a riuscirci per almeno sette stagioni di fila dal 2003/2004 (anno in cui è stato introdotto l’attuale format), dopo l’Inter, qualificatasi per otto stagioni di fila.