L'infortunio subito ieri in amichevole da parte di Sergej Milinkovic-Savic mette in ansia la Lazio e Simone Inzaghi. Sospetto interessamento di un tendine della coscia. I medici dovranno escludere lesioni muscolari anche se, oltre al rischio di saltare l'esordio in campionato contro la Sampdoria, i biancocelesti potrebbero non avere a disposizione il serbo anche nel derby contro la Roma previsto per il prossimo 1° settembre. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.