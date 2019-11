© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Serata di controlli per Luiz Felipe. Il difensore della Lazio si è sottoposto ad alcuni accertamenti alla caviglia: "Niente di che", ha detto ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it, prima di uscire con una certa serenità dalla Paideia. Comunque, la sua visita in clinica non era in programma in quanto il centrale, rimasto a Formello durante la sosta per le nazionali, non aveva mostrato particolari problemi in allenamento.