Lazio batte Inter quasi tre anni dopo l'ultima volta. Era il 2016, segnarono Klose e Candreva

Lazio batte Inter. In rimonta la squadra bianco-celeste è riuscita ad avere la meglio sull'undici nerazzurro: un evento che in casa laziale non erano più così abituati ad assaporare. L'ultima vittoria della squadra capitolina nei confronti dell'Inter, infatti, risale al 1 maggio 2016, quando la Lazio già allora allenata da Simone Inzaghi riuscì ad imporsi per 2-0, con i gol di Klose e Candreva, oggi dall'altro lato, su un calcio di rigore concesso da Murillo, che costò il rosso a quest'ultimo. La squadra ospite era allenata da Roberto Mancini.