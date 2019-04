Lazio-Chievo, i convocati di Di Carlo: tanti giovani, c'è Karamoko

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non convocati Giaccherini, Sorrentino, Rossettini e Djordjevic, mister Domenico Di Carlo riempie la squadra di giovani in vista della gara contro la Lazio. Di seguito le scelte del tecnico scaligero per la gara del 33° turno:

Portieri: Bragantini, Caprile, Semper.

Difensori: Andreolli, Bani, Barba, Cesar, Depaoli, Frey, Ndrecka, Tomovic.

Centrocampisti: Dioussè, Hetemaj, Karamoko, Kiyine, Piazon, Rigoni.

Attaccanti: Grubac, Leris, Meggiorini, Pellissier, Pucciarelli, Stepinski, Vignato.