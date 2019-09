© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ciro Immobile avrebbe chiesto a Simone Inzaghi di non partecipare alla trasferta di Cluj-Napoca per esigenze di famiglia: è questa l'indiscrezione circolata nell'ambiente della Lazio negli ultimi giorni. Chiaramente smentita da parte di Luigi Immobile, fratello del bomber campano, attraverso una storia Instagram: "“Scrivete pure quello che volete e divertitevi, ma dire che Ciro Immobile non è voluto partire per una trasferta significa non conoscere assolutamente mio fratello”.