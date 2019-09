Lazio in Europa, Correa-Caicedo per allontanare un record negativo

Ultime su Cluj-Lazio di Europa League da La Gazzetta dello Sport. Immobile resta a riposo, in prima linea la coppia Caicedo-Correa. Che avrà soprattutto l’imperativo di cercare il gol per far partire nel migliore dei modi la stagione europea della Lazio. Anche per allontanare un record negativo, che mal si legherebbe alla mentalità della Lazio targata Inzaghi. A secco nelle ultime due sfide della passata stagione, quelle contro il Siviglia: mai i biancocelesti sono rimasti senza segnare per tre partite di fila in Europa (escludendo le gare perse a tavolino). A Cluj la formazione di Inzaghi rincorrerà la vittoria anche per allungare a 12 le gare consecutive senza pareggi (sinora 5 successi e 6 pareggi).

