vedi letture

Lazio, incredibile Acerbi: dorme a Formello per provare a recuperare per la sfida con l'Atalanta

Incredibile Acerbi. Come riporta il Corriere dello Sport, il difensore della Lazio, per provare ad esserci contro l'Atalanta il prossimo 7 marzo, si è trasferito a Formello per una full immersion riabilitativa. Il centrale biancoceleste dorme al centro sportivo: terapie, palestra, piscina. Lavora mattina e pomeriggio, le prova tutte per recuperare dallo stiramento al polpaccio e per cercare di essere a disposizione per la super sfida con l'Atalanta.