Lazio, l'ex tecnico di Caicedo: "Pochi come lui. Un attaccante top da grande squadra"

Gustavo Quinteros, allenatore del Club Tijuana ed ex tecnico di Felipe Caicedo, parla al Corriere dello Sport sottolineando la crescita dell'attaccante della Lazio: "Mai avuto dubbi sulle sue qualità. È un attaccante molto tecnico, ha segnato gol pesanti, fa sentire la sua presenza in area. Ne ho visti pochi così bravi, ha tocco e fisico. Un calciatore completo, un professionista assoluto".

Alla Lazio si è preso una bella rivincita dopo la prima stagione: "Ha lasciato l’Ecuador da giovane, ha lottato in tutti i posti in cui ha giocato, niente è stato facile per lui. Non ha mai smesso di lavorare e crederci, sono contento di ciò che sta facendo. La Lazio è un club molto importante».

Lazio da scudetto se ripartirà il campionato? "Certo, anzi me lo auguro. Ora il campionato è fermo, quando ripartirà non sarà facile, la Juventus ha tantissimi campioni. Ma anche la Lazio può giocarsi le sue chance. Faccio il tifo da qui".