© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jordan Lukaku e André Anderson out, tornano Immobile, Luis Alberto e Radu. Sono queste le scelte dell'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, per la sfida di campionato di questa sera contro il Parma, valida per il quarto turno di Serie A:

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha.

Difensori: Acerbi, Bastos, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu, Vavro.

Centrocampisti: Berisha, Cataldi, Jony, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic-Savic, Parolo.

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile.