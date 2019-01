© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gli stakanovisti della serie A li ha la Lazio: il calciatore e il giocatore di movimento che nel 2018 sono rimasti in campo il maggior numero di minuti sono tutti e due biancocelesti. Il primatista assoluto è Thomas Strakosha il quale - al netto dei periodi di recupero - è stato schierato da Inzaghi per 3510 minuti: 39 partite per l’albanese senza saltarne una e senza essere sostituito. Portieri esclusi, il record appartiene invece ad Acerbi, peraltro sempre in campo tra Sassuolo e Lazio addirittura da fine 2015: il difensore ha giocato 3420 minuti. Perché, se non è mai rimasto fuori e non è mai uscito anzitempo, Acerbi è indietro una partita (e quindi novanta minuti) rispetto a Strakosha? La risposta è racchiusa nella gara contro l’Udinese che la Lazio ha recuperato il 24 gennaio, dopo che era stata rinviata nel novembre del 2017 a causa della pioggia. Con quell’incontro il portiere albanese è diventato il calciatore di serie A più presente dell’anno: ha staccato Acerbi, come detto, e anche due colleghi di ruolo, i «milanesi» Donnarumma e Handanovic, pure loro sempre presenti nei 38 incontri dell’anno solare. A riportarlo è il Corriere di Roma.