Le pagelle del Camerun - Bahoken non basta, N'Jie ci prova

Risultato finale: Nigeria-Camerun 3-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Onana 5 - La sua nazionale saluta la Coppa d'Africa ma anche oggi si mette in mostra con interventi importanti.

Fai 6 - Si sveglia soltanto nella seconda parte con qualche cross interessnate.

Ngadjui 5 - Troppo lento quando gli avversari spingono per vie centrali.

Banana 5.5 - Bene nel primo tempo, con un paio di salvataggi importanti. Cala di netto nella ripresa.

Oyongo 5.5 - Non particolarmente brillante, sopratutto quando è chiamato a supportare la fase difensiva.

Mandjeck 5.5 - Riesce a tenere botta per buona parte della partita, cala d'intensità nel secondo tempo. (Dal 59' Anguissa 5.5 - Non sempre preciso in chiusa, impatto sul match non positivo).

Kunde 5.5 - Troppo irruento nel corso del match, rischia anche il rosso nei minuti finali. (Dall'87' Zoua sv).

Bassogog 6.5 - Non si arrende mai, prova a costruire per i compagni che non sempre sfruttano. Suo l'assist per il primo gol di Bahoken.

Choupo-Moting E. 6 - Ci si aspettava qualcosa di più, sopratutto sotto il punto di vista caratteriale.

N'Jie 6.5 - Firma la ribalta del Camerun nel finale di primo tempo, freddo e preciso. (Dal 71' Ekambi sv).

Bahoken 7 - Uno dei migliori in campo per i suoi. Firma l'1-1 con gran senso del gol, ci prova ancora ma non è sempre fortunato.