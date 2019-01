Le pagelle del Foggia - Iemmello e Noppert su tutti

Risultato finale: Carpi-Foggia 0-2

© foto di Federico Antonellis/Foggia Calcio

Noppert 7 - I tre punti sono anche suoi. Il rigore parato a Vitale è fondamentale per la vittoria. Anche prima non aveva sfigurato.

Ranieri 6 - Corre tanto e difende in particolare nella ripresa. Gara sufficiente. ( Dal 58' Rubin 6 - Giudizioso in entrambe le fasi)

Tonucci 6 - Match prettamente difensivo in cui si esalta. Fa a sportellate con gli avversari, anche se soffre un po' Marsura.

Martinelli 6 - Prestazione di sostanza. Con le buone e le cattive tiene a bada Marsura e compagni

Zambelli 6 - Molto disciplinato sulla fascia, fa bene entrambe le fasi. Sfortunato in occasione del rigore, si riscatta con assist per il secondo gol di Iemmello.

Agnelli 6.5 - Cuore di capitano. Gioca a tutto campo. Bravo in entrambe le fasi.

Gerbo 6 - Tiene botta alle offensive del Carpi. Buon filtro in mezzo al campo. Sale di tono con il passare dei minuti. ( Dall'85' Deli s.v. - )

Boldor 6 - Corre per tutto il tempo in cui rimane in campo. Non si risparmia.

Galano 6 - Dà il suo contributo in termini di impegno e disciplina. Non sempre si libera al tiro, ma non commette errori marchiani. ( Dal 65' Busellato 6 - Ordinato in fase di non possesso)

Iemmello 7.5 - La doppietta per rispondere alle critiche e alle voci di addio. Con Mazzeo si integra bene. Può l'essere l'inizio di gran girone di ritorno.

Mazzeo 6 - Va a sprazzi, non sempre è incisivo in attacco. Meglio, però, nella seconda parte di gara nelle ripartenze.