Le pagelle del Madagascar - In Egitto si scrive la storia. Bene Amada

Risultato finale: Madagascar-Congo 2-2 (6-4 d.c.r.)

Adrien 7 - La girata di testa di Bakambu non è ben piazzata, ma la distanza ravvicinata vale più di un'attenuante. Nessuna colpa sul timbro di Mbemba, sul quale si supera nel primo tempo supplementare. Rischia la frittata su un destro all'apparenza innocuo di Meschak.

Métanire 7 - Buona parte dei tempi regolamentari di disciplina difensiva, senza lampi di sorta in attacco. Poi però estrae dal cilindro uno coast-to-coast che ha origine da un errore in rifinitura del Congo: dopo il grande dispendio, trova la lucidità per fornire un assist d'oro ad Andriatsima.

Razakanantenaina 7 - Vero baluardo della linea a quattro disegnata da Dupuis. Supplisce anche alle mancanze del partner Fontaine ed è a più riprese salvifico: ribatte a pochi passi dalla linea di porta un destro strozzato di Bakambu, salva qualche minuto più tardi su M'Poku, che era stato imbeccato dal cross morbido di Meschak.

Fontaine 5 - Più ombre che luci sul suo primo tempo: non è sempre allineato con Razakanantenaina e stecca qualche lettura. La svista più grave agevola il pari del Congo: si lascia sfilare alle spalle Bakambu, che di testa fa uno a uno. È freddo dagli undici metri.

Mombris 6,5 - Quando vede il corridoio non esita ad alzare i giri e a spingere sulla corsia di competenza. Apparecchia una grande occasione al cinquantacinquesimo: doppio dribbling e radente disinnescato da Ngumbi.

Amada 7,5 - Pronti via e accende i fari sul match con una giocata da strabuzzare gli occhi: sinistro secco dai trenta metri e pallone all'incrocio dei pali, sotto lo sguardo dell'inerme Ngumbi. Ci riprova in chiusura di secondo tempo con un destro che si perde a lato non di molto. Sul pari-beffa del Congo si fa sovrastare da Mbemba.

Anicet 6 - Gestisce con criterio le operazioni in regia, pur non rubando l'occhio e tradendo alcune lacune in fase di possesso. Poco male: fa il suo e si sdoppia nelle due fasi, riducendo al minimo le imprecisioni.

Raveloson 6 - Un mix di tecnica e presenza fisica attenuante. Nel vivo del gioco sin dalle prime battute e spesso cercato dai compagni. Pensare che, almeno sulla carta, è il rincalzo dello squalificato Ilaimaharitra. (Dal 58' Andriamirado 6 - Giocate semplici, ma poche sviste).

Nomenjanahari 5,5 - Assist involontario per Amada, che pesca il jolly su un suo tocco, nelle intenzioni una sterzata (mal riuscita) verso il centro del campo. Frenetico nelle scelte quando ha l'occasione di innescare i compagni o mettersi in proprio. (Dall'89' Caloin 6 - Non brilla, ma prova a proporsi).

Andriatsima 7 - Settanta minuti di speronate con il duo centrale congolese, lontano dai riflettori ma prezioso per lo sviluppo del gioco malgascio. Poi la rete che sembra illudere i suoi: gira di testa in tuffo il fendente preciso di Métanire e mette la firma sul momentaneo raddoppio. (Dal 112' Rakotoarimalala s.v.).

Carolus 6,5 - Protagonismo quasi assoluto nella prima metà. Più del grosso dei compagni interpreta con dedizione le due fasi, pungendo quando può in attacco e rifornendo a sinistra Mombris con ripiegamenti sempre puntuali. Copione che si ripete nella ripresa, anche se rimane a secco. (Dal 106' Morel s.v.).