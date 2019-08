Le pagelle del Tottenham - Kane determinante. Ndombele positivo

Risultato finale: Tottenham-Aston Villa 3-1

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lloris 6 - Protegge i pali della porta degli Spurs risultando incolpevole in occasione della rete di McGinn.

Walker-Peters 6,5 - Affonda sistematicamente lungo l'out di destra appoggiando, in maniera produttiva, la manovra offensiva del Tottenham.

Sánchez 6,5 - Gioca diligentemente al fianco di Alderweireld vedendosi negare il gol da uno strepitoso Heaton nella ripresa.

Alderweireld 6,5 - Guida sapientemente la difesa della formazione di Pochettino impostando, spesso e volentieri, dalle retrovie.

Rose 5,5 - Corre lungo la corsia di sinistra non dimostrandosi impeccabile in occasione della rete dei Villans.

Sissoko 7 - Conferisce fisicità e dinamismo alla mediana degli Spurs servendo a Kane l'assist del definitivo 3-1.

Winks 6,5 - Lavora generosamente in mezzo al campo attaccando e difendendo con la medesima abnegazione (dal 65' Eriksen 6,5 - Subentra a Winks aumentando il tasso tecnico del centrocampo di Pochettino).

Ndombele 7,5 - Debutta brillantemente davanti ai suoi nuovi tifosi firmando, con uno splendido destro a giro, la rete dell'1-1 (dal 90' Skipp sv - Sostituisce Ndombele consentendo al pubblico di casa di omaggiare, con una pioggia di applausi, il suo compagno).

Lamela 7 - Cerca costantemente la giocata decisiva trovandola, in maniera fortuita, in occasione del 2-1 messo a segno da Kane (dall'88' Nkoudou sv - Prende il posto di Lamela non avendo né tempo né modo di farsi valutare adeguatamente).

Kane 8 - Svaria coscienziosamente lungo il fronte d'attacco degli Spurs siglando, nella ripresa, una doppietta decisiva.

Lucas 5,5 - Punta timidamente l'uomo non creando grossi pericoli alla retroguardia dell'Aston Villa.