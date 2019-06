Le pagelle del Venezuela - Osorio impeccabile, Rondon sfiora il colpo

Risultato finale: Brasile-Venezuela 0-0

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Farinez 6 - Al pari del collega Alisson risulta ancora imbattuto in questa Copa America anche e soprattutto grazie al VAR, due reti annullate contro il Perù ed altrettante questa sera. Quando chiamato in causa comunque risponde presente su Richarlison.

Hernandez 6 - Buona prestazione per il terzino destro della Vinotinto, presente in marcatura sugli esterni veloci e tecnici del Brasile. Nel primo tempo ha più lavoro da svolgere, ordinaria amministrazione nella ripresa. Soltanto Everton gli fa correre qualche brivido.

Osorio 7 - Prova impeccabile per il ruvido centrale del Venezuela, l'emblema della partita della Vinotinto. Preciso, puntuale e deciso. A farne le spese è Roberto Firmino che non ha mai spazio per concludere.

Villanueva 6,5 - Quasi ai livelli del compagno di reparto, meno ruvido nell'intervento ma efficace. Entra nell'azione del gol annullato al Brasile, non sbaglia nulla nemmeno dopo l'ingresso di Gabriel Jesus.

Rosales 6 - Si sposta lungo la corsia mancina per sopperire all'assenza dello squalificato Mago, bene in marcatura su Richarlison meno su qualche sgasata di David Neres. A volte un pò timido in fase di sovrapposizione.

Moreno 7 - L'uomo di raccordo tra difesa e centrocampo, mediano vecchia maniera il venezuelano che non sbaglia praticamente nulla. Lavora benissimo in marcatura su Coutinho non concedendogli mai spazio.

Murillo 5,5 - Ha velocità che sfrutta lungo la corsia destra, fa quasi tutto bene tranne l'ultimo passaggio. Spesso innescato in contropiede ma non riesce mai a trovare il traversone giusto per Rondon.

Herrera 6 - Il centrocampista della Vinotinto ha rischiato di rovinare la sua partita nel primo tempo regalando un pallone che Richarlison manda in porta, salvato da Farinez. Qualche minuto dopo pennella per Rondon che manda di un soffio a lato, bene in fase di contenimento. (Dal 66' Soteldo 6 - Non dà sfoggio delle sue grandi qualità tecniche, chiamato a svolgere un lavoro sporco e si sacrifica).

Rincon 6,5 - El General guida con saggezza il reparto mediano del Venezuela, sempre pulito in fase di impostazione e presente quando c'è da mordere le caviglie avversarie. Imprescindibile il capitano per Dudamel.

Machis 6 - Quando sgasa diventa temibile per Dani Alves, in qualche occasione lascia sul posto Dani Alves. Stringe verso il centro per aprire alle poche sovrapposizioni di Rosales, rendimento sufficiente a Salvador. (Dal 76' Figuera sv).

Rondon 6 - L'unica e grande occasione per il Venezuela ovviamente porta la sua firma, colpo di testa che sfiora il palo della porta di Alisson. Sgomita con i difensori del Brasile, prova a tenere alta la propria squadra. (Dal 86' Martinez sv).