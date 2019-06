Le pagelle dell'Argentina - Si salva Messi, Otamendi è superficiale

Risultato finale: Argentina-Paraguay 1-1

Armani 7 - La sventola di esterno destro di Sanchez si deposita all'angolino: impossibile per lui opporsi. In prossimità dell'intervallo rischia grosso con un'uscita temeraria sulla quale è costretto a spendere il fallo su Gonzalez: Sampaio lo ammonisce, il VAR non corregge la decisione. Riscatto in piena regola nella ripresa con il rigore parato a Gonzalez.

Casco 5 - Preferito a Saravia, ma l'avvicendamento non sortisce gli effetti desiderati. Poca spinta e qualità non eccelsa, spesso e volentieri in difficoltà quando gli avversari sul suo lato cambiano passo.

Pezzella 6 - Gestisce discretamente le operazioni in difesa e non ha responsabilità dirette sul timbro di Sanchez. Buon riferimento, anche nei momenti più complicati. Costretto ad intensificare gli sforzi anche per le sviste di Otamendi.

Otamendi 4,5 - Superficialità che trascende ogni limite. Sovente mal posizionato, irruento quando dovrebbe invece temporeggiare: è il caso del fallo incomprensibile su Gonzalez, che per sua fortuna spreca dagli undici metri. Copione che si ripete sul tackle ai danni di Almiron che gli costa l'ammonizione.

Tagliafico 5,5 - Alterna buone giocate (soprattutto in difesa) a disimpegni non impeccabili nella doppia fase. Potrebbe osare di più nel rifornimento al compagno di corsia, specie nel finale arrembante.

Pereyra 5 - Anche lui coinvolto nella mini-rivoluzione di Scaloni, combina poco o nulla in appoggio alla costruzione ridondante dell'Albiceleste. Sul gol di Sanchez veste i panni del difensore e lo fa con esiti disastrosi: non regge nel duello in velocità con Almiron, che serve l'assist. (Dal 46' Aguero 6 - Dà la scossa e il tocco con il braccio di Piris ha origine da un suo lampo. Poi però si perde).

Lo Celso 5 - Divide con Paredes le responsabilità per la copertura tardiva su Sanchez, che infila palla nell'angolino dopo un bell'inserimento. Fatica ad uscire dal traffico e nel complesso determina meno di quanto i suoi mezzi tecnici consentirebbero.

Paredes 5 - Nessun errore marchiano, ma anche lui sembra frenato rispetto alle potenzialità che possede. Gioca in orrizontale e di rado pesca il corridoio per l'imbucata. Alcune disattenzioni in contenimento.

De Paul 5 - Tatticamente è costretto ad assolvere compiti ben diversi da quelli che l'hanno consacrato nella stagione appena conclusasi con l'Udinese. Fuori ruolo e completamente avulso dalla manovra della banda di Scaloni. (Dall'87' Suarez s.v.).

Messi 6,5 - Anche lui è inghiottito nella mediocrità allarmante della prima metà. Qualche lampo subito disinnescato, anche perché spesso predica nel deserto. L'unico sussulto prima dell'intervallo è un sinistro su punizione troppo morbido per impensierire Fernandez. In avvio di ripresa è glaciale dagli undici metri, quanto basta per evitare all'Argentina il k.o.

Lautaro Martinez 5,5 - La grande sorpresa della serata delude in un primo tempo in cui finisce troppo spesso isolato al centro dell'attacco. Svaria su tutto il fronte per moltiplicare le soluzioni offensive ma, se si escludono un paio di giocate che fruttano un piazzato all'Albiceleste, non punge. Si guadagna indirettamente il penalty con la girata che induce all'errore Piris. (Dal 67' Di Maria 5 - Nessun contributo dopo l'ingresso).