Le pagelle dell'Italia U20 - È ancora Pinamonti-show. Super Plizzari

Risultato finale: Italia U20-Mali U20 4-2

© foto di Federico Gaetano

Plizzari 7,5 - Doppia respinta in avvio su Kone e Koita, anche se il secondo lo supera in prossimità dell'intervallo: impossibile opporsi ad un mancino tanto ravvicinato. Kone ci riprova al minuto quarantatré con un destro che, manco a dirlo, riesce a ribattere. Esente da colpe sul tap-in di Camara, mette il sigillo sull'ennesima grande prova con la deviazione impercettibile sul penalty fallito da Koita.

Gabbia 5,5 - Logorato anche dalla stanchezza per gli impegni ravvicinati in questo Mondiale, è meno puntuale del solito e stecca qualche lettura. In apprensione sulle folate dei maliani, in chiusura di primo tempo si divora il raddoppio con un colpo di testa che si perde a lato.

Del Prato 6 - Prima da centrale difensivo e poi da mediano di copertura, mantiene un discreto equilibrio senza mai capitolare. Qualche scricchiolio nelle fasi più propizie al Mali che non sortisce effetti. Buona gestione nel finale.

Ranieri 6 - Non chiude in tempo sul mancino lampo di Koita, anche se in quella circostanza è tutta la difesa azzurra ad andare in bambola. Nel complesso sembra patire la rapidità del centravanti originario di Kita. In ripresa dopo l'intervallo, quando prova anche a rifornire a sinistra Tripaldelli, approfittando degli spazi più ampi rispetto alla prima metà.

Bellanova 6,5 - Spinta incessante e sensibilità nel destro che culminano nel cioccolatino per il poker di Frattesi. Macchia (solo in parte) una gran prova con il fallo da rigore evitabile su Koita, poi ipnotizzato da Plizzari.

Frattesi 7 - La prima conclusione azzurra arriva al trentesimo e porta la sua firma: un mancino dal limite che sfuma a lato. Una manciata di secondi più tardi ci riprova con una volée da fuori: stesso epilogo. Chiude i conti con un colpo di testa beffardo per Koita, sorpreso dal lob che si deposita in fondo al sacco.

Esposito 6 - Sull'autorete di Kone incidono (anche) le sue capacità balistiche: pennellata tesa dalla bandierina che trae in inganno l'attaccante africano, che deposita nella propria porta da un metro. Regia ben gestita, anche al netto di qualche lancio dosato non benissimo. Rientra alla base dopo sessantotto minuti. (Dal 68' Bettella 5,5 - Scivola sul più bello e apre le porte al due a due del Mali).

Pellegrini 6,5 - Al solito propenso a defilarsi a sinistra quasi per inerzia, è quando si accentra che riesce a produrre i pericoli più concreti per Koita, costretto a un doppio intervento su due suoi radenti dal limite dell'area.

Tripaldelli 6 - Alza il muro su Fofana, che è costretto ad accentrarsi per scardinare la linea azzurra. Attenzione in rottura cui abbina qualche buona discesa a sinistra. Ordinato e sovente puntuale nella scelta di tempo dell'intervento.

Scamacca 5,5 - Nel primo tempo si ripropone il leitmotiv che ha accompagnato ampie fasi del suo Mondiale: lampi di qualità eccezionale cui non riesce a dare seguito per errori tecnici o eccessi di frenesia. Involuto in un secondo tempo in cui è assorbito dai due centrali maliani, eccezion fatta per una zuccata che si perde alta di un soffio.

Pinamonti 7,5 - Anche oggi trascina, con la solita personalità. Trova un angolo impossibile (con la complicità di Koita) per il due a uno, mette la firma sul tris procurandosi e trasformando un altro calcio di rigore pesantissimo. (Dall'88' Olivieri s.v.).