Lecce, Mancosu nella storia: inserito nel Team of the Week di FIFA 19

La super vittoria del Lecce contro l'Ascoli, con la squadra di Liverani che si è imposta per 7-0, non è passata inosservata anche nel mondo virtuale. Con due gol e un assist, il centrocampista del Lecce Marco Mancosu è stato inseritato da FIFA 19 nel Team of the Week, insieme a mostri sacri del calcio mondiale come Pogba, Hazard e Pjanic. Sicuramente una bella soddisfazione per il centrocampista sardo del Lecce.