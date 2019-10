Lecce, Meccariello in gruppo. Affaticamento muscolare per Farias

Fonte: uslecce.it

Allenamento al mattino per il Lecce che prosegue la preparazione per la gara di campionato con la Juventus, sabato pomeriggio alle 15.00, in un Via del Mare che ha fatto registrare si dalle prime ore il tutto esaurito, in aggiunta ai diciannovemila abbonati. Nella 9a giornata di Serie A TIM, con il tecnico Liverani fermato dal Giudice sportivo per una giornata, siederà in panchina il mister in seconda, Manuel Coppola. Meccariello è tornato ad allenarsi con il gruppo mentre Farias ha svolto un programma di lavoro personalizzato a causa di un leggero affaticamento muscolare. Domani allenamento al pomeriggio sul campo dell'Acaya Golf Resort & SPA a porte chiuse.