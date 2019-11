Oggi a Padova la tappa numero 91 dell'iniziativa

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "È prioritario preservare la felicità dei bambini anche preservando il calcio dalle bande criminali, utilizzando il massimo della tecnologia a disposizione. Il nostro impegno con i club di Lega Pro, attraverso l'Integrity Tour, va in questa direzione, in particolare oggi, Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza". Il presidente Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha tracciato un primo bilancio delle tappe di confronto e di informazione che la stessa Lega organizza in collaborazione con Sportradar. "La nostra responsabilità si lega all'impegno di preservare il calcio e di renderlo sempre più un patrimonio delle famiglie e dei bambini - spiega Ghirelli - L'immagine di un bambino che sorride con il pallone accanto è la nostra base di partenza". Oggi l'Integrity tour con il Segretario Generale della Lega Pro e Integrity Officer, Emanuele Paolucci e l'Avv. Marcello Presilla, responsabile Integrity per l'Italia di Sportradar AG, ha raggiunto Padova per incontrare la prima squadra, i dirigenti e la Berretti, toccando la tappa numero 91. È un percorso che si è sviluppato nel corso degli anni, a cui si sono aggiunte le tappe di Siena e Vicenza da quando è ripartito, una settimana fa. (ANSA).