Levante, Lopez: "Avremmo potuto segnare il 3-0, ma ci siamo rilassati"

Il tecnico del Levante Paco Lopez ha analizzato il pari casalingo dei granotes contro l'Atlético Madrid: "Avremmo potuto fare il tre a zero, ma ci siamo rilassati contro una squadra che ha grandissimo talento. Se questo succede, rischi anche di subire due gol e così è stato. Questa stagione ci lascia molto da imparare e conclusioni da trarre. Abbiamo avuto alcune difficoltà, ma bisogna riconoscere anche tutto quello che è riuscita a fare questa squadra. Non sappiamo cosa sarebbe potuto succedere con risultati differenti in alcune fasi della stagione, ma non penso che abbiamo meritato, per il gioco esibito, i problemi vissuti quest'anno".