ufficiale Levante, esonerato Paco Lopez. Nessuna vittoria in otto gare per il tecnico

Paco Lopez non è più l'allenatore del Levante: fatale la sconfitta contro il Maiorca, la terza consecutiva in Liga, nella quale i valenciani sono ancora a secco di vittorie dopo ben otto turni. Questa la nota diramata poco fa dal club: "Il Consiglio d'Amministrazione del Levante e l'area sportiva, dopo la riunione di questa mattina, hanno deciso di non proseguire il rapporto con Paco Lopez come allenatore della prima squadra". Il comunicato termina con i ringraziamenti rivolti al tecnico e a tutto il suo staff: "Ringraziamo Paco Lopez e il suo staff per l'enorme coinvolgimento, impegno, lavoro, dedizione, affetto e vicinanza. Auguriamo loro buona fortuna, sia personale che professionale".