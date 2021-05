Levante, Lopez: "Abbiamo avuto pazienza e convinzione, questo pareggio è prezioso"

Con il pareggio in rimonta contro il Barcelona, il Levante , già capace di vincere contro Real e Atletico, si è confermato l'"ammazzagrandi" di questa Liga. Nella conferenza post partita il tecnico dei Granotes Paco Lopez ha commentato la prestazione coraggiosa della squadra:

"Ci abbiamo creduto. La mia impressione all'intervallo non era che lo 0-2 non fosse giusto, però sapevo che la squadra aveva buone sensazioni. Gli errori ti possono penalizzare, a maggior ragione contro squadre di questo livello, ma abbiamo continuato a giocare con audacia e a creare occasioni. Abbiamo avuto pazienza, tenere testa al Barcellona in questa forma non è da tutti, quando aveva il pallone sapeva farci male. Il mio messaggio ai ragazzi, anche prima della partita, è stato di giocare con convinzione, pur sapendo che c'era la possibilità di andare in svantaggio. Abbiamo conquistato un pareggio molto prezioso per l'immagine e per quello che abbiamo fatto durante l'anno.

Arrivavamo da una striscia difficile, in alcune gare avevamo fatto tutto bene ma senza ottenere la vittoria. La squadra ha dovuto affrontare molte difficoltà in questa stagione e avevamo bisogno di continuare a credere in noi stessi. Per questo voglio sottolineare il valore di ciò che abbiamo ottenuto".