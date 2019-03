LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Stop Bayern, il Dortmund la spunta nel finale

Premi f5 per aggiornare

RISULTATI FINALI:

Werder Brema-Mainz 3-1

Dortmund-Wolfsburg 2-0

Dusseldorf-Monchengladbach 3-1

Friburgo-Bayern 1-1

Norimberga-Augsburg 3-0

1' - Si comincia!

3' - GOL! GOL! GOL! RASHICA! Kruse apparecchia per Rashica con un passaggio in profondità, conclusione tesa e portiere battuto!

14' - Il Werder legittima il vantaggio in questa prima fase di partita.

26' - Mateta! Mainz vicino al pareggio, è bravo Pavlenka che respinga la conclusione precisa di Mateta!

36' - GOL! GOL! GOL! KRUSE! Conclusione di contro balzo, palla in rete! 2-0!

16.21 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

52' - GOL! GOL! GOL! QUAISON! Accorcia il Mainz, Boetius crossa dentro per la testa di Quaison che infila in porta!

64' - GOL! GOL! GOL! KRUSE! Conclusione fredda per il giocatore del Werder Brema che insacca! 3-1!

77' - Giallo per Boetius.

82' - Gara che si avvia verso la fine.

17.22 - Fine partita.

Dortmund-Wolfsburg 2-0

1' - Partiti!

7' - Brooks si becca il giallo.

17' - Gara tesa, stavolta il giallo se lo becca Arnold.

19' - Alcacer! Gotze lo serve in area, conclusione che termina di poco fuori.

28' - Weghorst! Conclusione potente dal limite, palla respinta da Burki!

16.21 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

57' - Tiene palla il Borussia che prova a costruire il gioco.

62' - Sancho! Aggancia in area e spara verso l'angolino alto, ci arriva Casteels!

90' - GOL! GOL! GOL! ALCACER! La sblocca nel finale il Borussia, punizione dal limite e palla in porta!

90' - GOL! GOL! GOL! ANCORA ALCACER! Succede tutto nel finale, raddoppio Borussia!

17.22 - Fine partita.

Dusseldorf-Monchengladbach 3-0

1' - Fischio d'inizio!

6' - GOL! GOL! GOL! HENNINGS! Raman appoggia per Hennings che colpisce in porta! 1-0!

12' - GOL! GOL! GOL! STOGER! Assist al bacio ancora di Raman, conclusione di Stoger che buca il portiere! 2-0!

16' - GOL! GOL! GOL! Raman ancora costruisce, assist al bacio ancora per Hennings che colpisce in porta e batte Sommer! 3-0!

26' - Suttner si becca il cartellino giallo.

39' - Gara tesa, giallo anche per Neuhaus.

16.21 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

53' - Hermann! Scatto sulla fascia, si accentra e calcia! Fuori!

58' - Scatta il giallo anche per Plea.

71' - Dusseldorf che gestisce al meglio la partita.

83' - GOL! GOL! GOL! ZAKARIA! Accorcia le distanze il Borussia, conclusione all'angolino basso e portiere battuto.

17.22 - Fine partita.

Friburgo-Bayern 1-1

1' - Partiti!

3' - GOL! GOL! GOL! HOLER! Subito avanti il Friburgo, conclusione da posizione defilata di Holer e palla in porta!

5' - Giallo per Hummels.

22' - GOL! GOL! GOL! LEWANDOWSKI! PAREGGIO BAYERN! L'attaccante polacco raccoglie l'assist in area di Goretzka, colpisce e trova la rete dell'1-1!

26' - Scatta il giallo per Gunter.

43' - Arriva l'ammonizione anche per Dingert.

16.21 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

59' - Fa girare il pallone il Bayern che prova a schiacciare gli avversari.

67' - James! Controlla al limite, scarica il tiro che viene bloccato dal portiere avversario!

81' - Bayern che non riesce a colpire con decisione.

17.22 - Fine partita.

Norimberga-Augsburg 3-0

1' - Comincia la partita!

9' - Ritmi blandi in questo avvio di partita.

15' - Kerk! Prova a colpire di contro balzo, fuori!

25' - Scatta il giallo per Win Ji.

27' - Gara che si incattivisce, ammonito anche Bauer.

29' - Max! Gran parata di Mathenia sulla conclusione all'angolino di Philipp Max!

34' - Augsburg che si riversa in avanti in questo finale di primo tempo.

16.21 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

57' - GOL! GOL! GOL! ISHAK! Punizione al bacio di Kerk che scodella dentro, Ishak colpisce di testa e trova la porta!

61' - Baier! Prova il tiro da fuori verso l'angolino, palla di un soffio a lato!

77' - Bauer la mette dentro ma è tutto annullato, offside!

88' - GOL! GOL! GOL! PEREIRA! Leibold appoggia dentro per Pereira che firma! 2-0!

90' - GOL! GOL! GOL! LOWEN! Chiude i giochi il Norimberga, 3-0!

