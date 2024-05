TMW Montero conclude con un pari la stagione in U19. Si attende l'annuncio ufficiale della Juve

Paolo Montero chiude il campionato con l'Under 19 pareggiando a Frosinone. I giovani della Juventus infatti hanno impattato 0-0 nell'ultima giornata terminando la stagione al dodicesimo posto, a quota 41 come il Lecce. L'allenatore uruguaiano ha assistito al match dalla tribuna, causa squalifica, espulso nella gara precedente per proteste contro l'arbitro (a Frosinone a salutare Montero era presente anche Rubén Olivera, ndr). E nelle prossime ore raccoglierà il testimone di Massimiliano Allegri in prima squadra: è lui infatti il prescelto per traghettare la prima squadra della Juventus nelle ultime due partite contro Bologna e Monza. Si attende soltanto l'annuncio ufficiale.

Nel frattempo, stamani la Juventus si è ritrovata alla Continassa per il primo allenamento senza Allegri alla guida. Una seduta diretta da Padoin e Magnanelli, gli unici reduci dello staff di Allegri. Prima di andare in campo, il Presidente Ferrero, l'AD Scanavino e il Football Director Giuntoli hanno incontrato la squadra. Domani previsto allenamento mattutino.