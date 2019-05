LIVE TMW - DIRETTA BUNDESLIGA - 2-1 Dortmund, tris M'Gladbach

Aggiornamenti risultati e marcatori in tempo reale: premi F5 per aggiornare la pagina.

AUGSBURG-HERTHA BERLINO 2-1

1' - Si parte!

6' - Vedad Ibisevic non riesce a controllare bene un passaggio che spacca la difesa, è intervenuto uno dei difensori avversari a rubargli il pallone.

10' - GOOOOL! AUGSBURG IN VANTAGGIO! Andre Hahn col suo movimento spacca la difesa e raccoglie un ottimo passaggio, carica il tiro e batte il portiere. La palla termina all'angolino basso di sinistra. 1-0.

14' - Andre Hahn interviene in maniera troppo aggressiva, e l’arbitro Guido Winkmann fischia il fallo.

18' - Tocco eccellente di Karim Rekik, che servito da un ottimo passaggio al limite dell’area scarica un pessimo tiro che termina alto oltre la traversa.

22' - Calcio di punizione conquistato dall'Hertha Berlino che sta cercando di reagire dopo il gol subito nei primi dieci minuti.

23' - OCCASIONE HERTHA! Valentino Lazaro controlla con precisione un passaggio arrivato sul limite dell'area e va alla conclusione. Il pallone viene però involontariamente intercettato da uno dei difensori che riesce così a liberare.

27' - Andre Hahn ha la palla e cerca di superare il suo diretto avversario. La sua corsa viene però interrotta da Guido Winkmann che vede un fallo in attacco.

31' - Cross tentato da Marko Grujic. I difensori dell'Augsburg però riescono a liberare l'area.

35' - Georg Teigl ha fatto del suo meglio per raggiungere il cross in area ma senza riuscirvi.

41' - Per Skjelbred spreca tutto! Dopo aver ricevuto un bel passaggio basso va al tiro da buona distanza ma il pallone termina alle stelle.

45' - L'arbitro fischia la fine primo tempo.

16.15 - FINE PRIMO TEMPO!

--------------INTERVALLO--------------

46' - E' iniziato il 2° tempo!

48' - GOOOOOL! PAREGGIO DELL'HERTHA BERLINO! Marvin Plattenhardt si coordina bene in area e di prima intenzione mette in rete all'angolino basso di destra. 1:1.

49' - CALCIO DI RIGORE PER L'AUGSBURG!

50' - GOOOOL! TORNA AVANTI L'AUGSBURG: Michael Gregoritsch con tranquillità trasforma il rigore. 2-1.

57' - CAMBIO AUGSBURG: Philipp Max deve uscire a causa dell'infortunio. Martin Schmidt da spazio a Konstantinos Stafylidis.

B. DORTMUND-F. DUSSELDORF 2-1

1' - La gara è cominciata.

3' - Ottimo inizio del Fortuna Dusseldorf che ha conquistato un calcio d'angolo e si mette subito all'attacco. Deve stare attento il Dortmund!

6' - Lungo possesso palla del Borussia Dortmund che si conclude con un nulla di fatto: chiude bene la difesa avversaria.

10' - Julian Weigl manda un cross al bacio in area per Bruun Larsen che non riesce però ad essere preciso!

14' - Che occasione per Pulisic! Bel cross in mezzo per il futuro giocatore del Chelsea che tenta un diagonale ma il pallone finisce fuori di un soffio!

17' - Lukasz Piszczek crossa bene ma Michael Rensing coi pugni respinge.

20' - BRIVIDO PER IL DORTMUND! Dodi Lukebakio insacca in porta ma il gol viene annullato per fuorigioco! Il VAR conferma: rete non valida.

23' - Lukasz Piszczek si è procurato lo spazio per sfruttare un lancio in profondità, ma nessuno dei suoi compagni è riuscito ad arrivare sul pallone.

25' - Adam Bodzek ha provato a creare un’occasione pericolosa mettendo un cross in area, ma l'azione si chiude con un nulla di fatto. Il Borussia Dortmund sta rischiando troppo in questo inizio di gara.

29' - Cross in area di Christian Pulisic che non trova però nessuno. La difesa avversaria ha spazzato senza problemi.

32' - Thomas Delaney spreca una grande occasione all'interno dell'area piccola. La palla termina alta oltre la traversa.

35' - Anche il Bayern come il BVB è sullo 0-0: se i risultati dovessero rimanere in parità, tra le due squadre la distanza resterebbe di quattro punti.

40' - Paco Alcacer cerca la testa di un compagno con un bel cross ma la difesa è ben piazzata e allontana il pericolo.

41' - GOOOOOL! BORUSSIA DORTMUND IN VANTAGGIO: Cross di Weigl, Delaney mette in mezzo di testa e trova la capocciata di Pulisic che quasi in lacrime festeggia davanti ai suoi tifosi nella sua ultima gara al Signal Iduna Park con la maglia del BVB! 1-0.

45' - Due minuti di recupero.

16.18 - FINE PRIMO TEMPO.

--------------INTERVALLO-------------

46' - Cominciata la ripresa!

48' - GOOOOOL! PAREGGIO DEL DUSSELDORF! Oliver Fink stacca imperioso e di testa schiaccia in rete all'angolino basso di sinistra ma che papera di Hitz che si lascia passare il pallone in mezzo alle gambe. 1-1.

53' - GOOOOOL! IL DORTMUND TORNA AVANTI: Thomas Delaney non da scampo al portiere con un tiro calibrato nell'angolino basso di sinistra. 2-1.

58' - CALCIO DI RIGORE PER IL DUSSELDORF!

59' - RIGORE SBAGLIATO! Lukebakio davanti a Hitz sbaglia tutto e manda il pallone fuori. Incredibile al Signal Iduna Park, BVB ancora avanti!



HANNOVER-FRIBURGO 2-0

1' - Partiti!

6' - Un difensore è riuscito a respingere sulla linea di porta il tiro improvviso di Edgar Prib arrivato dopo il bel passaggio di un compagno.

13' - Edgar Prib sgambetta un avversario con un intervento in scivolata. Robert Hartmann lo grazia fermando il gioco e fischiando solamente il fallo.

18' - Pirmin Schwegler sembra essersi ripreso e rientra quindi in gioco.

21' - Pallone che viene allontanato dopo che Hendrik Weydandt ha provato a superare un avversario.

26' - OCCASIONE HANNOVER! Edgar Prib scatta bene sul passaggio preciso in area del compagno e va alla conclusione. Palla fuori di un niente sulla destra.

31' - Che occasione! Ihlas Bebou riceve un passaggio millimetrico in area e calcia forte ma alle stelle.

36' - Bel filtrante di Mike Frantz ma Michael Esser è attento e ferma l'azione.

39' - GOOOOL! HANNOVER IN VANTAGGIO: Waldemar Antonfesteggia un gol strepitoso. Riesce a procurarsi da solo lo spazio sufficiente per raggiungere la palla dentro l’area dopo un calcio di punizione e lascia partire un basso colpo di testa all’angolo basso di sinistra della porta. 1-0.

40' - Heintz è stato ammonito!

45' - Tre minuti di recupero.

16.17 - FINE PRIMO TEMPO.

-------------INTERVALLO-------------

46' - Via al secondo tempo!

46' - CAMBIO NEL FRIBURGO: Gian-Luca Waldschmidt entra al posto di Florian Niederlechner.

46' - CAMBIO NEL FRIBURGO: Roland Sallai prende il posto di Pascal Stenzel.

51' - GOOOOL! RADDOPPIO DELL'HANNOVER: Ihlas Bebou conclude da due passi di piatto e fa il 2:0. Assist di Linton Maina.

54' - Giallo per Sallai.

54' - CAMBIO HANNOVER: Firmin Schwegler uscirà e sarà Walace a sostituirlo.

HOFFENHEIM-WERDER BREMA 0-1

1' - Il match è iniziato!

4' - Eggestein è bravo ad andare a colpire di testa questo pallone da distanza ravvicinata. Tiro ben indirizzato sulla destra ma tutto facile per Oliver Baumann, troppa poca la potenza per impensierire il portiere.

8' - Nessuno degli attaccanti in area è stato capace di raccogliere il lancio di Kevin Mohwald. Dovrà essere più preciso la prossima volta.

11' - Kerem Demirbay parte in solitaria ma non riesce a concludere l'azione, i difensori sono riusciti a fermarlo.

15' - Ishak Belfodil lascia partire una sassata che viene bloccata solo dall'intervento sacrificale di un difensore che si immola per la causa.

20' - Adam Szalai scatta bene sul passaggio preciso in area del compagno e va alla conclusione. Palla fuori di un niente sulla destra.

25' - CAMBIO WERDER BREMA: Theodor Gebre Selassie si è infortunato e viene sostituito da Marco Friedl.

31' - Florian Grillitsch fa un intervento duro e Bastian Dankert lo richiama per il fallo ma non lo punisce con il giallo.

33' - Occasione! Grillitsch ben posizionato in area non è riuscito ad agganciare un buon passaggio, leggermente fuori misura.

36' - Brutto intervento di Nuri Sahin. L'arbitro fischia giustamente fallo e la punizione per i padroni di casa.

39' - GOOOOOL! WERDER BREMA IN VANTAGGIO: Johannes Eggestein porta in vantaggio gli ospiti e segna da una posizione davvero difficile svettando per impattare il cross e colpendo di testa con potenza verso il centro della porta. Conclusione eccellente, il portiere non ha potuto arrivare sul pallone.

43' - Annullato il raddoppio del Werder Brema!

45' - Quattro minuti di recupero.

16.18 - FINE PRIMO TEMPO.

--------------INTERVALLO-------------

46' - Via alla ripresa!

48' - Giallo per Kevin Mohwald.

52' - Ammonito anche Baumgartner!

57' - CAMBIO HOFFENHEIM: Joelinton è entrato al posto di Adam Szalai.

62' - CAMBIO WERDER BREMA: Florian Kohfeldt ha deciso di cambiare. Claudio Pizarro sostituirà Milot Rashica.

BAYER LEVERKUSEN-SCHALKE 04 1-1

1' - Si parte!

3' - Bastian Oczipka mette una palla filtrante ma uno dei difensori interviene interrompendo qualsiasi velleità.

6' - Lucas Alario viene servito da un suo compagno di squadra con un bel traversone, ma non riceve bene la palla e la difesa, per scongiurare il pericolo, la spazza via.

9' - Kevin Volland non riesce a crossare in area con sufficiente precisione. Il pallone esce dal rettangolo di gioco, sarà rimessa dal fondo per lo Schalke.

15' - Kai Havertz prende palla e tenta la conclusione verso la porta, ma il tiro è troppo debole per impensierire Alexander Nubel.

19' - Aranguiz controlla un passaggio preciso, scatta avanti e lascia partire un tiraccio dalla media distanza. Palla che esce quasi dalla bandierina del corner.

24' - Weston McKennie non è stato in grado di trasformare un bel cross e manca così un bersaglio facile. Che opportunità per gli ospiti!

28' - Kai Havertz non riesce a concretizzare! Aggancia un bel cross ma il suo missile non inquadra la porta.

31' - GOOOOOL! LEVERKUSEN IN VANTAGGIO: Kai Havertz si coordina bene in area e di prima intenzione mette in rete rasoterra al centro. 1-0!

34' - Aranguiz mette un pallone alle spalle della difesa ma non trova nessuno dei suoi compagni. Rimessa laterale per lo Schalke.

35' - Baumgartlinger è stato ammonito!

38' - Guido Burgstaller si fionda in area per raggiungere un passaggio e lascia partire un rasoterra indirizzando all'angolino basso di sinistra. Lukas Hradecky sempre pronto para con un buon intervento.

42' - Palla lunga indirizzata a Benjamin Stambouli che viene però intercettata. Lo Schalke potrà sfruttare un corner.

45' - Un minuto di recupero.

16.16 - FINE PRIMO TEMPO.

--------------INTERVALLO-------------

46' - E' cominciato il secondo tempo!

49' - GOOOOOL! PAREGGIO DELLO SCHALKE 04! Guido Burgstaller aggancia un passaggio in area e scodella il pallone alle spalle di Lukas Hradecky uscito forse troppo dai pali. 1:1.

54' - CALCIO DI RIGORE PER LO SCHALKE!

55' - RIGORE SBAGLIATO! Daniel Caligiuri si avvicina al dischetto. Tenta di confondere il portiere arrestando per un attimo la rincorsa e poi calcia all'angolino basso di destra. Lukas Hradecky mantiene invece la calma e respinge il rigore!

NORIMBERGA-B. M'GLADBACH 0-2

1' - Si comincia!

5' - Christoph Kramer trattiene l'avversario per la maglietta, l'arbitro lo grazia e non punisce l'intervento con il cartellino.

8' - Thorgan Hazard prova il tiro dal limite. Il pallone termina appena largo oltre il palo sinistro.

14' - Oscar Wendt trattiene un avversario, l'arbitro Frank Willenborg non può far altro che fischiare.

20' - Sebastian Kerk cerca uno dei compagni con un passaggio interessante dal limite ma la difesa riesce a spazzare via.

23' - Un passaggio di Vura viene intercettato da Yann Sommer e la manovra si interrompe.

27' - Nico Elvedi colpisce la palla che gli è rimbalzato addosso, ma il tentativo finisce oltre la traversa.

30' - Christoph Kramer prova a segnare colpendo dalla distanza un pallone rimbalzante. Il tiro non è sufficientemente preciso e termina largo sulla sinistra.

35' - Thorgan Hazard effettua un buona accelerazione palla al piede dentro l’area, ma colpisce malamente la palla che esce largo oltre il palo destro.

40' - Il calcio d'angolo battuto da Monchengladbach viene tranquillamente intercettato dai difensori avversari.

42' - Florian Neuhaus è stato ammonito.

45' - Un minuto di recupero.

16.16 - FINE PRIMO TEMPO.

---------------INTERVALLO---------------------

46' - La gara è ripresa!

48' - Giallo per Beyer!

56' - GOOOOL! M'GLADBACH IN VANTAGGIO: Josip Drmic trova la via del gol grazie al sua superba conclusione! 0-1.

62' - CAMBIO NORIMBERGA: Sebastian Kerk ha fatto del suo meglio e viene rimpiazzato da Timothy Tillman.

64' - RADDOPPIO DEL M'GLADBACH!

RB LIPSIA-BAYERN MONACO 0-0

1' - La gara è cominciata!

4' - Calcio d'angolo conquistato dal Bayern Monaco e battuto da Thiago Alcantara: esce con il pugno Gulacsi che allontana la minaccia.

5' - Serge Gnabry ci ha provato dal limite ma il suo rasoterra centrale era troppo debole e Peter Gulacsi è riuscito a parare senza troppi problemi.

9' - Thiago Alcantara cerca un altro cross da mettere in mezzo all'area di rigore: interviene Gulacs che senza problemi fa suo il pallone.

12' - Che occasione! Yussuf Poulsen riceve un passaggio millimetrico in area e calcia forte appena a lato sulla sinistra.

16' - Werner prende palla e prova il tiro ma trova l'ostacolo Kimmich che devia il pallone in rimessa laterale!

18' - In questi minuti è il Lipsia ad attaccare e il Bayern a difendersi! La palla è calciata con forza su angolo da Emil Forsberg, ma uno dei difensori interviene e libera facilmente.

21' - Timo Werner manda la palla in area dal fondo, ma il suo cross viene intercettato.

24' - David Alaba erca la testa di un compagno con un bel cross ma la difesa del Lipsia è ben piazzata e allontana il pericolo.

28' - Thiago Alcantara si incarica dell'angolo e manda in mezzo un ottimo pallone, la difesa avversaria si fa trovare pronta e libera in sicurezza.

30' - David Alaba tenta un passaggio ma il pallone viene fermato. L'arbitro fischia il corner, tira Alcantara ma libera la difesa del Lipsia.

34' - Diego Demme cercando la palla trova le gambe del suo avversario. Manuel Grafe segnala l’infrazione.

35' - Bel cross per Lewandowski, interviene Konate che manda la palla in angolo. L'attaccante del Bayern era pronto a staccare di testa.

39' - Intervento davvero rabbioso di Diego Demme. Manuel Grafe fischia fallo e non tollererà più un simile intervento in campo.

42' - E' arrivata la notizia del gol del Borussia Dortmund: i giocatori del Bayern iniziano a spazientirsi.

44' - Thomas Muller parte in solitaria ma non riesce a concludere l'azione, i difensori sono riusciti a fermarlo.

45' - Un minuto di recupero.

16.16 - FINE PRIMO TEMPO.

---------------INTERVALLO------------

46' - E' cominciato il secondo tempo.

49' - David Alaba per poco non cambia il risultato della partita dopo la sua bella azione personale conclusasi con tiro promettente dal limite dell'area. Il pallone era indirizzato all'angolino basso di sinistra ma Peter Gulacsi mostra tutti i suoi riflessi e para.

50' - GOL ANNULLATO AL BAYERN! Goretzka aveva insaccato il gol del vantaggio degli ospiti ma grazie al VAR l'arbitro annulla per fuorigioco!

56' - Marcel Halstenberg spreca una buona occasione con un tiro basso dal limite. Sven Ulreich con una parata di classe blocca il pallone che sarebbe altrimenti terminato centralmente in rete.

60' - Giallo per Goretzka!

61' - Punizione dalla media distanza per il Lipsia, il pallone viene messo in mezzo ma viene ribattuto fuori dal campo.

STOCCARDA-WOLFSBURG 2-0

1' - Partiti!

3' - William effettua un buona accelerazione palla al piede dentro l’area, ma tira malamente e la palla esce largo oltre il palo sinistro. Il pallone esce dal rettangolo di gioco, sarà rimessa dal fondo per Stoccarda.

9' - Bel tentativo quello di Gonzalo Castro ma il suo tiro colpisce un difensore. Non è stata una vera minaccia per il portiere.

13' - Benjamin Pavard tenta di mandare in mezzo un traversone ma la difesa lavora bene ed intercetta.

17' - Renato Steffen stava cercando di penetrare la difesa avversaria ma ha usato troppa aggressività. L'arbitro fischia fallo in attacco.

18' - Marc-Oliver Kempf cerca un suo compagno di squadra con un cambio gioco ma il tentativo non va a buon fine.

23' - Cartellino giallo per Esswein!

24' - Altro giallo, questa volta per Guilavogui!

28' - Bandierina alzata verso Felix Klaus: si è mosso troppo in anticipo.

36' - Gonzalo Castro ci prova con un gran filtrante da fuori area verso un compagno ma la difesa è reattiva e riesce ad allontanare.

43' - Felix Klaus cerca un compagno con un passaggio morbido, la difesa però intercetta.

45' - GOOOOL! STOCCARDA IN VANTAGGIO! Gonzalo Castro (Stoccarda) non si fa sfuggire l'occasione e segna mandando il pallone a sbattere nel sette di sinistra.

16.17 - FINE PRIMO TEMPO.

------------INTERVALLO------------

46' - Via alla ripresa!

46' - CAMBIO WOLFSBURG: Yunus Malli è entrato al posto di Felix Klaus.

54' - CAMBIO STOCCARDA: orze nuove in arrivo con Daniel Didavi pronto ad entrare per Alexander Esswein.

56' - GOOOOL! RADDOPPIO DELLO STOCCARDA: Gol! Bellissimo passaggio lungo di Daniel Didavi verso Anastasios Donis che, smarcatosi in area, ha spazio e tempo per coordinarsi e punire il portiere con un gran tiro nell'angolino basso di destra. 2:0.

59' - CAMBIO WOLFSBURG: Yannick Gerhardt uscirà e nel frattempo Bruno Labbadia può dare le ultime delucidazioni a Daniel Ginczec.

63' - Wout Weghorst cerca un suo compagno di squadra con un cambio gioco ma il tentativo non va a buon fine.

------------------

15.26 - Le squadre stanno entrando sui rispettivi campi: è tutto pronto per vivere le emozioni della penultima giornata del campionato tedesco.

15.15 - Per il penultimo turno di Bundesliga otto gare si giocheranno tutte in contemporanea, mentre il Francoforte dopo l'Europa League sarà impegnato domani contro il Mainz. Piazzamenti europei e titolo sono ancora in ballo, dunque oggi andranno in scena gare molto importanti. Divise da quattro punti Bayern e Borussia saranno impegnate rispettivamente in trasferta contro il Lipsia e in casa contro il Dusseldorf, mentre Leverkusen, M'Gladbach, Wolfsburg e Hoffenheim si gioca l'Europa rispettivamente nelle gare contro Schalke 04, Norimberga, Stoccarda e Werder Brema.

15.04 - Gentili lettori e lettrici di TMW un saluto da Rosa Doro e benvenuti alla diretta del 33° turno di Bundesliga. Insieme in questo sabato pomeriggio vivremo tutte le emozioni di questa penultima giornata del campionato tedesco che vedrà tutte le otto gare in contemporanea.