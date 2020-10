live È il giorno di Lazio-Borussia Dortmund: biancocelesti in Champions dopo 13 anni

vedi letture

.La Champions League riapre i battenti, riparte l'inseguimento di chi sogna di alzare la coppa dalle grandi orecchie. Ma anche di chi, come la Lazio, si riaffaccia alla competizione dopo una lunga assenza: l'ultima volta, per i biancocelesti, è stata ben 13 anni fa. Inzaghi e i suoi non sono tra i favoriti, ma sarà il campo a dire dove potranno arrivare. Primo ostacolo, il Borussia Dortmund: appuntamento alle 21.05 per il fischio d'inizio. Segui l'avvicinamento alla gara grazie alla diretta testuale TMW.

12.33 - Le ultime sulla Lazio - Confermate le indiscrezioni della vigilia. Ecco l'undici provato da Inzaghi nella rifinitura.

11.32 - Arbitri tutti francesi - Sarà completamente transalpina la squadra arbitrale chiamata a dirigere il confronto tra biancocelesti e gialloneri. Clément Turpin il direttore di gara: un solo precedente con la Lazio, 0-0 contro il Trabzonspor nel 2013. Gli assistenti arbitrali saranno Nicolas Danos e Cyril Gringore, quarto uomo Frank Schneider. VAR François Letexier, mentre all'AVAR andrà Jérôme Brisard.

11.00 - Le probabili formazioni - Da un lato Immobile, dall'altro Haaland: è uno dei temi tattici della gara, forse il principale. Ma non l'unico: la Lazio ritrova Luiz Felipe, a destra giocherà Marusic (out Lazzari), a sinistra Fares. Tanti assenti tra i gialloneri. Qui le probabili formazioni della gara.